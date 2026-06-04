Eine Polizeistreife hat am frühen Donnerstagmorgen in der Burgstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Inspektion in Speyer berichtet, hielten die Beamten den Mann in seinem Wagen gegen 3.30 Uhr an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Atemtest ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des 50-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheits im Verkehr gegen ihn ein. Die Führerscheinstelle wird nun die Geeignetheit des Autofahrers überprüfen, schreibt die Polizei weiter.