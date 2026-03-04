Eltern müssen künftig mehr für die Betreuung in der Dudenhofener Grundschule bezahlen. Der Ortsgemeinderat hat einer Erhöhung in den kommenden Jahren zugestimmt.

Im Schuljahr 2024/25 lag der monatliche Elternbeitrag für die Nachmittagsbetreuung noch bei 25 Euro. Im laufenden Schuljahr, in dem 75 Kinder die Betreuende Grundschule besuchen, war der Beitrag dann auf 30 Euro angehoben worden. Dem hatte der Ortsgemeinderat im vergangenen Jahr zugestimmt. Über eine weitere Erhöhung, die von der Verwaltung vorgeschlagen wurde, wollte sich der Rat allerdings noch einmal Gedanken machen.

Nun hat er auch die weiteren Anhebungen einstimmig abgesegnet. Demnach steigt der Beitrag im kommenden Schuljahr auf 35 Euro, bevor er im Schuljahr 2027/28 nochmals um 5 Euro auf dann 40 Euro angehoben wird. Die Betreuende Grundschule wird zunächst durch die Elternbeiträge und einen Landeszuschuss finanziert. Die dadurch nicht gedeckten Kosten trägt die Ortsgemeinde. In den vergangenen fünf Jahren habe sich dieser Eigenanteil auf jeweils zwischen 24.000 und 28.000 Euro belaufen, informiert die Verwaltung.