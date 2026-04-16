Sabotage auf Radwegen in und um Speyer? Berichten zufolge haben zuletzt wiederholt Reißzwecken oder Schrauben Fahrradreifen beschädigt. Eine Betroffene hat Anzeige erstattet.

Sowohl sie als auch ihr Gatte – in diesem Fall in Heiligenstein – hätten in den vergangenen Tagen Platten an ihren Fahrrädern beklagen müssen, teilt die Frau mit. In einer Fahrradwerkstatt sei ihr berichtet worden, dass es zuletzt vermehrt zu solchen Fällen gekommen sei. Sie sei in der Folge bewusst vorsichtig gefahren – was sie am Mittwoch vor dem Schlimmsten bewahrt habe: „Ich konnte in der Landwehrstraße circa 50 Reißzwecken und fast so viele Schrauben – alle neu und gleiche Größe – auflesen.“ Das könne kein Zufall sein. Vorbeikommende Schüler habe sie noch rechtzeitig gewarnt, so die Radlerin, die auch die Polizei informiert hat. Radfahrer sollten auf der Hut sein, rät sie.

Die Polizei bestätigt die Anzeige. Eine Streife habe in der Landwehrstraße keine Überreste mehr gefunden. Auch die Stadtreinigung sei wohl vor Ort gewesen. Hinweise für eine Häufung von Attacken auf Fahrradreifen haben die Ordnungshüter derzeit nach eigenem Bekunden nicht. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung sind laut Verwaltung für das Thema sensibilisiert und achten nun verstärkt auf mögliche Gefahrenstellen. „Sollten entsprechende Vorkommnisse festgestellt werden, können diese jederzeit an kummerkasten@stadt-speyer.de gemeldet werden.“