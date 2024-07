Eine Aktion anlässlich des Gedenktags „Tag der Drogentoten“ plant die Speyerer Beratungsstelle Nidro am Montag, 22. Juli. Mitarbeiter werden am Vormittag, circa von 10 bis 12 Uhr, durch die Innenstadt laufen und Tattoos sowie Armbänder mit Schmetterlingen verteilen.

Das Ziel der Aktion: „Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Konsumsicherheit und gedenken der verstorbenen Drogenopfer“. Die Berater sehen die Notwendigkeit, drogengebrauchende Menschen durch Maßnahmen wie Konsumräume, Substitutionsprogramme sowie eine umfassende Aufklärungsarbeit zu schützen.

Hintergrund ist laut Nidro ein Anstieg der drogenbedingten Todesfälle in Deutschland. Laut dem Bundeskriminalamt wurden im Vorjahr 2227 Fälle registriert. „Dies entspricht etwa der doppelten Anzahl im Vergleich zu vor zehn Jahren und stellt einen Anstieg von rund zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar“, so Nidro. Die Beratung in der Heydenreichstraße in Trägerschaft des Therapieverbunds Ludwigsmühle besteht seit rund 30 Jahren.