Die Orgel in der katholischen Kirche in Otterstadt muss repariert werden. Weil das viel Geld kostet, lädt der Kirchenchor für Sonntag, 26. April, zum Benefizkonzert.

„Der Kirchenchor hat bereits die größte Einzelspende gemacht und will mit dem Konzert auch einen hörbaren Beitrag zur Renovierung leisten“, sagt Vorsitzende Ingrid Lupatsch. Die denkmalgeschützte Orgel in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt, die vor 135 Jahren geweiht wurde, ist sanierungsbedürftig. Viele Pfeifen haben Bleifraß. Die Arbeiten für die notwendige Reparatur sollen laut Lupatsch Mitte Juni beginnen. Die Kosten waren in der Vergangenheit mit mindestens 15.000 Euro angegeben worden. Die Finanzierung sei Sache der Pfarrgemeinde. „Es gab schon verschiedene Spendenaktionen von Vereinen, für die wir sehr dankbar sind“, sagt Lupatsch.

Der Kirchenchor mit seinen 24 Sängerinnen und Sängern fühle sich mit der alten Orgel sehr verbunden. „Auf der Empore sitzen und stehen wir um den Spieltisch herum. Wir beobachten, wie unser Organist und Chorleiter Dirk Schneider mit Händen und Füßen spielt, mit Macht Pedale tritt, Register zieht und mit dem Brausen der Orgel den Gottesdienst einleitet, unseren Gesang begleitet. Wir erleben ganz nah, wie sehr die Orgel die Liturgie trägt“, erzählt Lupatsch.

Beim Benefizkonzert am kommenden Sonntag wird dieses Zusammenspiel wieder zu hören sein. Das Konzert steht unter dem Titel „Jauchzet Gott, alle Lande“. Es sei die Anfangszeile eines Liedes, das die Kirchenchormitglieder liebten, sagt die Vorsitzende. Während des etwa 75-minütigen Konzerts wollen die Sängerinnen und Sänger viele Lieder aus ihrem Repertoire zum Besten geben. „Wir singen aus der Fülle der Lieder, die wir quasi parat haben, im Kopf, im Ohr und im Herzen“, sagt Lupatsch. Chorleiter und Organist Dirk Schneider habe das Programm so gestaltet, dass es einen Rundgang durch das Kirchenjahr biete. Die Bandbreite reiche von Komponisten des 17. Jahrhundert bis zur Moderne: Es werden unter anderem Lieder von Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, Georg Friedrich Händel, Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein. Mit dabei ist auch Sopranistin Tiffany Gauger, die von einem Streichquartett begleitet und abwechselnd mit dem Chor singen wird.

Termin

Benefizkonzert zugunsten der Orgel am Sonntag, 26. April, 17 Uhr, in der katholischen Kirche in Otterstadt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.