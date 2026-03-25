Eine Polizeistreife hat am Dienstagvormittag in der Straße Zum Schlangenwühl in Speyer einen 23-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der im Drogenrausch am Steuer gesessen hatte. Wie die Polizei meldet, wurde der junge Mann kurz nach 10 Uhr von den Beamten kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten bei dem 23-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Urintest bestätigte ihren Verdacht: Dieser reagierte positiv auf die Substanz Tetrahydrocannabinol (THC). Die Beamten nahmen den 23-Jährigen daraufhin mit zu ihrer Dienststelle, wo ihm ein Mediziner eine Blutprobe entnahm. Gegen den Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei.