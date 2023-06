Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Abstiegskampf in der Zweiten Bundesliga Süd der Damen ist so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Und mittendrin ist der TSV Towers Speyer-Schifferstadt. Noch stehen vier Spieltage in der Hauptrunde an. Dann sind die ersten Entscheidungen gefallen.

Die ersten acht Teams haben den Klassenerhalt sicher und ermitteln in Play-offs den Aufsteiger. Die letzte der zwölf Mannschaften steigt direkt ab. Die Teams auf den Tabellenrängen neun bis elf spielen