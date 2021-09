Beim geplanten Abriss eines Teils des „Seppelskastens“ an der Oberen Langgasse gibt es eine erneute Verzögerung von circa sechs Wochen. In einem Neubau und in dem erneuerten Rest des Altbaus sollen 35 Wohn- und Gewerbeeinheiten entstehen. Klar ist inzwischen: Das geht nicht ohne eine Straßensperrung.

Auf der einen Straßenseite baut das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) am Seppelskasten, auf der anderen entsteht parallel ein neues Verwaltungsgebäude für die Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz: Diese Konstellation lasse es nicht zu, den Verkehr durch die Obere Langgasse fließen zu lassen, berichtet GSW-Geschäftsführer Christian Rohatyn auf Anfrage. Zur Sperrung, die im Lauf des Oktobers beginnen soll, gab es erste Absprachen mit der Stadt. Diese bestätigt das; die Genehmigung stehe aber aus, „da die Straßenverkehrsabteilung aktuell noch an der Verkehrsabsicherung und an den Umleitungsmaßnahmen arbeitet“. Beantragt ist eine rund dreivierteljährige Sperrung bis in den Sommer 2022 hinein.

Die beauftragte Abrissfirma habe noch andere Vorhaben fertigstellen müssen und werde nun in der ersten Oktoberwoche mit den sichtbaren Arbeiten beginnen – so erklärt Rohatyn die zweite Terminverschiebung. Ursprünglich war auf einen Start im zweiten Quartal gehofft worden. „Der gesamte Zeitplan für die Fertigstellung der Wohnungen ist allerdings aufgrund der geringen Verzögerung beim Abriss nicht beeinflusst“, betont Rohatyn. Insgesamt soll das Projekt eineinhalb Jahre dauern. Der Bauträger verzeichnet laut Geschäftsführer schon vor dem offiziellen Vermarktungsstart ein reges Interesse.