Der Frühling beginnt, bald startet die Spargelzeit und damit verlängert auch der Hofladen Nieser in Waldsee seine Öffnungszeiten. Wie Inhaberin Elke Nieser informiert, hat der Laden ab Mittwoch, 11. März, wieder täglich geöffnet. Nach Angaben der Landwirtin haben Rhabarber, Blumen, Setzlinge und Salat im März Saison, ab April beginnt die Spargelzeit. Im Mai wird Nieser Erdbeeren und Kartoffeln anbieten, ab Juni gibt es Himbeeren aus eigenem Anbau. Im Juli und August ist Zeit für Tomaten, Paprika und Sommergemüse, im August und September ist Kürbis-Saison. Anschließend folgt die Zeit für Winterkartoffeln. Ganzjährig verkauft Nieser frische Eier von ihren im Freiland lebenden Hühnern.

Öffnungszeiten

Hofladen Nieser, Im Brünnel 1, Waldsee ab Mittwoch, 11. März, täglich geöffnet: montags bis donnerstags sowie samstags von 8 bis 13 Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 12 Uhr.