Die Bahnstrecke Wörth-Germersheim-Speyer wird ab kommender Woche modernisiert. Dies teilte die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mit. Bis in den Spätsommer 2022 sollen hierfür die Alt-Stellwerke in Speyer, Germersheim, Wörth, Philippsburg und Rülzheim modernisiert oder ersetzt sowie 40 zugehörige Bahnübergänge technisch aufgerüstet oder komplett erneuert werden. Hintergrund der Modernisierung sei, dass der Bund 500 Millionen Euro für moderne Stellwerkstechnik bereitstelle. Innerhalb kürzester Zeit solle so in sieben Projekten die vorhandene Stellwerks- und Bahnübergangssicherungstechnik durch digitale Stellwerkselemente modernisiert werden, um das Schienennetz zuverlässiger zu machen. Ermöglicht werde dadurch außerdem „eine bessere Disposition der Züge durch die durchgängige Bedienung aus dem zentralen elektronischen Stellwerk (ESTW) in Germersheim und mehr Fahrmöglichkeiten in den Bahnhöfen im Regel- und Baustellenbetrieb sowie weniger Instandhaltungsaufwand“, heißt es in der Mitteilung. Kommenden Montag sollen dafür die ersten Vorarbeiten wie Vermessung, Baugrundsondierung, Baustelleneinrichtung und erste Kabeltiefbauarbeiten starten. Dies geschehe jedoch ohne Auswirkungen auf den laufenden Bahnverkehr. Mit Baubeginn ab dem Montag, 10. Mai, folgen laut Bahn-Mitteilung Arbeiten in den nächtlichen Sperrpausen und an Wochenenden. Anwohner und Reisende würden darüber jedoch rechtzeitig informiert werden. Die Bahn gibt an, dass trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte Baulärm nicht zu vermeiden sein wird und bittet daher um Verständnis.