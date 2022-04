Bei einer für die B39 kurz vor der Speyerer Stadteinfahrt angekündigten Baumaßnahme gibt es Verzögerungen. Der Umbau der dort seit 2019 das Linksabbiegen auf die B9 erleichternden provisorischen in eine dauerhafte Ampelanlage kommt in diesem Jahr noch nicht.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hatte den Umbau Ende vorigen Jahres voraussichtlich für das erste Halbjahr 2022 angekündigt. Jetzt teilt der Speyerer LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft auf Anfrage mit, die Maßnahme verzögere sich „wegen eines unerwarteten längeren Personalausfalls bei uns“. Die neue Anlage solle in diesem Jahr ausgeschrieben werden; die bauliche Umsetzung werde jedoch voraussichtlich erst 2023 erfolgen. „Die provisorische Anlage bleibt aber in Betrieb, so dass sich für die Verkehrsteilnehmer keine Einschränkungen ergeben“, erläutert Schafft.

Die Anlage war errichtet worden, als wegen der Salierbrücken-Sanierung der Knoten B39/B9 mit zusätzlicher Verkehrsbelastung zurechtkommen musste. Die Lösung habe sich bewährt und den Kreuzungsbereich mit den Ab- und Auffahrten vor allem für Linksabbieger und Radfahrer sicherer gemacht, hatte der LBM sein Votum für eine Dauer-Ampel begründet.