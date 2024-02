Die zweite Bürgerreise aus Speyer nach Japan führt vom 31. August bis 15. September nach dem Auftakt in Tokio in den Norden der Hauptinsel Honsh. 24 Personen fliegen mit in das Land der aufgehenden Sonne.

Veranstalter sind der Verein „Kopf hoch, Japan - Deutsch-Japanische Gesellschaft Vorderpfalz“ und die auf Japan spezialisierte Reiseagentur Takeda-Bauer. Der Verein wurde im Mai 2011 nach dem Tsunami, Erdbeben und der Reaktorkatastrophe in Japan zur Unterstützung der Menschen gegründet.

Als Reiseleiter dabei ist das Speyerer Ehepaar Martin und Tomoko Moser, die Vorsitzenden von „Kopf hoch, Japan“. Ein Ziel der 14-tägigen Fahrt ist die Heimatregion von Tomoko Moser nahe der Stadt Sendai. Sendai ist die Hauptstadt der Präfektur Miyagi und mit über einer Million Einwohnern die größte Stadt im Nordosten Japans. Das Ehepaar Moser lebte vier Jahre lang in Sendai. Stadt und Region waren stark von dem Naturereignis 2011 betroffen.

Zwei Tage machen die Besucher aus der Pfalz außerdem in Hiraizumi, der potenziellen Partnerstadt von Speyer, Station. Hiraizumi besitzt unter anderem einige wichtige bauliche Kulturgüter Japans, darunter viele buddhistische Tempel. Der bekannteste ist der Chusonji, den die Gruppe besuchen wird. Im Juni 2011 wurden die Tempel, Gärten und archäologischen Stätten der Stadt von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt.

In zwei Tagen ausgebucht

„Nach der Vorstellung des Programms in der Volkshochschule war die Fahrt innerhalb von zwei Tagen ausgebucht“, sagt Martin Moser auf Anfrage. Die einzelnen Termine in der Reise durch den 14.125 Inseln umfassenden Staat im Pazifik werden jetzt erst im Detail geplant. „Einen Auftrag für eine Städtepartnerschaft gibt es leider noch nicht“, bedauert Moser, der für die CDU im Stadtrat sitzt. Ihm und seiner Frau wäre sehr daran gelegen, die Beziehung zu der Stadt in der Präfektur Iwate zu festigen. Iwate ist bereits Partnerpräfektur von Rheinland-Pfalz.

Abseits der Touristenpfade

Die Reise im Bus und im Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen führt nach Angaben der Organisatoren etwas abseits der breitesten Touristenpfade durch den nördlichen Teil des Landes. Die Kultur und die Menschen möglichst authentisch zu erleben sei ein Anspruch der Tour, erklärte die Reiseagentur bei der ersten Vorstellung des Programms. Unter den Teilnehmern befinden sich erfahrene Japan-Besucher ebenso wie Menschen, die Neuland betreten. Die erste Bürgerreise aus Speyer nach Japan fand im Oktober 2019 ebenfalls mit 24 Teilnehmern statt.