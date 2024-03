Die Bürgerinitiative „Speyer kann mehr als Container“ hat eine Spendenaktion gestartet, um ein Verwaltungsgerichtsverfahren zu finanzieren. Damit will sie sich dagegen wehren, dass der Stadtrat vorige Woche ihr Bürgerbegehren gegen Container zur Flüchtlingsunterbringung als unzulässig abgelehnt hat. Es gebe berechtigte Zweifel an dieser Auslegung, teilt Alexander Romanski, Sprecher der Initiative, in einer Stellungnahme mit. „Wir werden, wie bereits im Vorfeld angekündigt, juristisch gegen die Ablehnung vorgehen.“ Die Initiative hat eine Spendenkampagne auf der Plattform „PayPal Fundraisers“ gestartet. Damit will sie die Kosten ihres Rechtsbeistands decken. Nicht benötigtes Geld und eventuelle Rückerstattungen würden an das Kinderhospiz in Dudenhofen weitergeleitet, kündigt Romanski an. Er ruft in der Stellungnahme ausdrücklich auch Stadtratsmitglieder auf zu spenden. Claus Ableiter (FW) hatte in der Ratssitzung schon 1000 Euro zugesagt.