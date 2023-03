Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein „Bürger*innenrat“ für Speyer – das schlagen die Stadtratsfraktionen von CDU, Grünen und SWG vor. Er soll „als Pilotprojekt für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes eingesetzt werden“.

Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Donnerstag (17 Uhr) die Verwaltung mit einer Prüfung der Idee beauftragen, so der Vorschlag der drei im Rat kooperierenden Fraktionen.