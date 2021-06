„Speyer steigt ein“: In ihrer Bürgerbeteiligungsaktion unter diesem Motto zum künftigen Busverkehr kündigt die Stadt öffentliche Termine an.

So stehe an den nächsten drei Samstagen zwischen 10 und 12 Uhr im Brezelhäuschen am Postplatz ein Ansprechpartner zur Verfügung. In den übrigen Zeiten könnten sich Bürger mit Plakaten am Häuschen oder über einen ausgehängten QR-Code informieren.

Im Zeitraum der Beteiligung unter www.speyer.de/steigtein bis 26. Juni seien auch mehrere Aktionen in den Stadtteilen geplant: dienstags, 9 bis 11 Uhr, und donnerstags, 15 bis 18 Uhr, im Mehrgenerationenhaus im Weißdornweg 3, dienstags, 16 bis 18 Uhr, sowie freitags, 9 bis 12 Uhr, beim Stadtteilbüro West am Berliner Platz, zudem dienstags, 8.30 bis 11.30 Uhr, und donnerstags, 14.30 bis 17.30 Uhr, im Stadtteilbüro Süd, Windthorststraße 18.

Infobus kommt vor Ort

Zudem kann laut Stadt an drei Aktionstagen in einen Infobus eingestiegen werden: an den Samstagen, 12. Juni (10 bis 12 Uhr Festplatz, 15 bis 17 Uhr Berliner Platz), 19. Juni (10 bis 12 Uhr Heinrich-Lang-Platz, 15 bis 17 Uhr Maximilianstraße 12) und 26. Juni (10 bis 12 Uhr Normand-Reithalle, 15 bis 17 Uhr Alla-hopp-Anlage). „Wer wissen will, ob ein Bus auch mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl gut zugänglich ist, kann das in aller Ruhe ausprobieren“, kündigt die Stadt an. „Wir versprechen uns viel von der Online-Befragung, aber durch das persönliche Gespräch können wir noch mehr Speyererinnen und Speyerer erreichen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).