Acht Filialen hat die Ludwigshafener Bäckerei Görtz in Speyer schon. Und in Fußgängerzonen geht sie „eigentlich nicht so oft“, wie Geschäftsführer Peter Görtz sagt. Für die Maximilianstraße macht er eine Ausnahme.

Am Anwesen Maximilianstraße 56 weisen seit dieser Woche Folien an den Schaufenstern auf die Eröffnung eines Standorts im „Sommer 2023“ hin. Die „schöne Lage und das schöne Objekt“ hätten ihn überzeugt, so Görtz auf Anfrage. Mitte Dezember habe er sich für die Ansiedlung entschieden, jetzt laufe die Planung richtig an, und die Eröffnung werde wohl im Spätsommer erfolgen. Auf den 120 Quadratmetern werde es auch Sitzmöglichkeiten geben, aber „wir werden eine Bäckerei bleiben“, sagt Görtz.

Für die Gestaltung der Filiale kündigt er „ein bisschen was Neues“ an. Details seien noch nicht spruchreif. Im Bauantrag werde deutlich werden, dass sein Unternehmen das denkmalgeschützte Gebäude in einen Zustand zurückversetzen will, „wie es einmal war“. Es handelt sich um das markante Haus aus dem 18. Jahrhundert, das frei zwischen Maximilianstraße und Korngasse steht. Es war seit 1757 Zunfthaus der Schmiede.

Im 20. Jahrhundert hatte es mehrere Umbauten gegeben, die laut Görtz nicht immer zum Vorteil des Denkmals waren. Mieter war lange Jahre „Mode Pur – Leder und Textil“ gewesen. Inhaber Ismet Cankurt zog 2021 aus, ein Folgegeschäft war nicht von langer Dauer. Görtz kommt auch als Mieter und rechnet „je nach Frequenz“ mit sieben bis zehn Mitarbeitern. Insgesamt zählt das Unternehmen 200 Filialen und 2000 Mitarbeiter. Mit Bezug auf andere Bäckereien in der Innenstadt sagt der Geschäftsführer: „Wir können alle nebeneinander leben.“