Ein 62-jähriger Radfahrer hat sich am Samstag gegen 18 Uhr in der Landauer Straße bei einem Unfall mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Laut ersten Ermittlungen der Polizei touchierte die 41-jährige Autofahrerin den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Radfahrer, sodass dieser stürzte. Der Mann wurde medizinisch erstversorgt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06232 1370 zu melden.