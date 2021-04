Für die Teilnehmer an der Feier der Osternacht am 3. April um 21 Uhr besteht, in Absprache mit der Stadt Speyer, eine Ausnahmeregelung von der Ausgangssperre.

Die Osternacht und das Pontifikalamt am Sonntag im Dom sind voll besetzt.

An der Pontifikalvesper am Ostersonntag, im Kapitelsamt am Ostermontag und in den Frühmessen am Sonntag und Montag, sowie in den Abendmessen am Sonntag sowie Montag um 18 Uhr sind noch Plätze frei.

Die Feier Osternacht wird live auf den Facebookseiten von Bistum und Dom übertragen.