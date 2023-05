Wann kommt die Außenterrasse vor der Postgalerie? Diese Frage beantwortet das Betreiberunternehmen Erwe (Frankfurt) noch nicht konkret. „Das Podest ist ein Detail der laufenden Abstimmungen und Verhandlungen mit einem Gastronomieanbieter. Mehr lässt sich derzeit nicht sagen“, so ein Firmensprecher. Im Januar waren die Fenster der unteren Ebene des Einkaufszentrums vergrößert worden, was zu Kritik aus Denkmalschutzsicht geführt hatte. Die Maßnahme inklusive Podest ist jedoch in einem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt abgestimmt.

In den Plänen geht es um eine Höhe von rund einem Meter, die vor dem Haupteingang über eine Treppenanlage und rechts daneben als Terrasse mit 60 Quadratmetern für ein in diesem Bereich geplantes Lokal erreicht werden soll. Nach RHEINPFALZ-Informationen könnte bei einer Einigung mit dem Wirt zunächst das Podest gebaut, allerdings auf die Treppe verzichtet werden. Im Januar hatte Erwe von einem „sehr konkreten“ Mietinteressenten für die schon länger ungenutzte Gastronomie-Fläche gesprochen. Bis dato gibt es jedoch keinen Vollzug. Es hätten zwei andere Mieter zugesagt, die aber noch nicht genannt werden könnten.