Neuer Anblick mit Durchblick: Die Fassade der Postgalerie zum Postplatz hin hat sich in den vergangenen Tagen verändert. Die untere Ebene hat neue Fenster erhalten, die bis an den Boden des Erdgeschosses reichen. Die schon länger angekündigte, mit der Stadt abgestimmte Maßnahme soll zum einen mehr Schaufensterfläche ermöglichen, wie Jörg Bretschneider, Sprecher von Postgalerie-Eigner Erwe, auf Anfrage mitteilt. Rechts vom Haupteingang werde das Fenster auch zur Tür, um von einem künftigen Lokal aus auf dessen Außenterrasse zu kommen, für die noch ein Podest gebaut werden soll. Für die Gaststätte gibt es laut Bretschneider einen „sehr konkreten“ Mietinteressenten, der aber noch nicht unterschrieben habe.

In Vorbereitung sei auch der Vertrag für eine zweite medizinische Fläche im Obergeschoss. Die erste bezieht dieser Tage die Augenarztpraxis Grimm, die bisher in der Gilgenstraße ansässig war. Für das Obergeschoss liefen zudem Gespräche mit möglichen Fitnessstudio-Betreibern, so Bretschneider. Die Umgestaltung zum Postplatz hin kritisiert in einer Stellungnahme Bauausschuss-Mitglied Karl-Heinz Erny (Linke): „Die Proportionen des Postgebäudes werden durch die neuen Fenster zerstört. Dabei handelt es sich um ein geschütztes Einzeldenkmal.“