Joker Marvin Brandenburger (VfB Haßloch) entwickelt sich zum Schrecken für die Vereine der Region. Am Mittwoch traf er in der Verlängerung zum 1:0-Endstand im Kreispokalachtelfinale gegen ASV Harthausen (beide A-Klasse). Erst vor Kurzem besiegelte er in der Liga mit seinem späten 1:0 das Schicksal der TSV Lingenfeld.

Souverän machte es FV Berghausen II im B-Klasse-Duell des Rhein-Mittelhaardt-Cups beim FSV Schifferstadt III und steht im Halbfinale. Beim 5:0 (3:0) trafen Til Hundinger (3), Sebastian Reichling, David Butz.