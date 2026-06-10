Eine Wanderausstellung zum „Architekturpreis Wein“ zeigt ab 12. Juni im Historischen Museum der Pfalz in Speyer die Verbindung regionaler Weinwirtschaft mit Baukultur.

Auf mehreren Tafeln werden die preisgekrönten Wein-Bau-Projekte in Wort und Bild vorgestellt. Gezeigt wird die Ausstellung in direkter Nähe zum derzeit geschlossenen Weinmuseum. Sebastian Zanke, Leiter der Sammlung, sagt: „Das Weinmuseum kann aufgrund von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen zurzeit nicht besucht werden. Das für die Pfalz so bedeutende Thema soll daher immer wieder mit besonderen Veranstaltungen und besonderen Ausstellungen, wie dem „Architekturpreis Wein“, im Museum gewürdigt werden. Damit wird die besondere Rolle des Weinbaus und des Kulturguts Wein für die ganze Region sichtbar gemacht.“

Im Dezember 2025 wählte eine Fachjury aus 25 Einreichungen drei Preise, fünf Auszeichnungen und vier Anerkennungen aus. Von der Vinothek über ein B&B-Hotel, einer Weinbergmauer bis hin zum Versuchsbau als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz reicht die Bandbreite der Projekte und die Innovationskraft der Wein-Baukultur. Mit dem Weingut Philipp Kuhn in Laumersheim und dem Ois B&B Hotel in Siebeldingen kommen gleich zwei der drei Preisträger aus der Pfalz. Diese setzen die lange Tradition prämierter pfälzischer Weinarchitektur fort und zeigen eindrücklich die Bedeutung der Architektur für die Weinlandschaft der Pfalz.

Preis für beispielhafte Lösungen der Architektur

Der „Architekturpreis Wein“ zählt zu den bedeutendsten Preisen für den Bereich Architektur. Der Preis, der zum sechsten Mal vergeben wurde, ist eine Initiative der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, des Wirtschafts- und Weinbauministeriums Rheinland-Pfalz sowie des Deutschen Weinbauverbands.

Mit dem Preis werden beispielhafte Lösungen der Architektur, der Innen- und Landschaftsarchitektur, des Städtebaus im Bereich von Weinbau, Weinproduktion, Weinvermarktung wie auch Gastronomie und Beherbergung im Zusammenhang mit Weinbaubetrieben in Deutschland gewürdigt und öffentlich vorgestellt.

Info

Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Historischen Verein der Pfalz vom 12. Juni bis 12. Juli im Forum dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Eintritt ist frei. www.diearchitekten.org, www.hist-verein-pfalz.de, www.museum.speyer.de