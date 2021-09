Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt: Die Anzahl der Arbeitslosen in der Vorderpfalz und in Speyer ist im September gesunken. Außerdem suchen Arbeitgeber verstärkt nach Mitarbeitern. Diese Bilanz zieht die Arbeitsagentur Ludwigshafen. In ihrem Geschäftsstellenbezirk Speyer waren im September 2816 Personen arbeitslos gemeldet, 199 weniger als im August, 417 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank um 0,4 Punkte auf 4,8 Prozent. In dieser Berechnung sind die Umlandgemeinden einbezogen; alleine für die Stadt Speyer liegt der Anteil bei 6,1 Prozent. „Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt“, kommentiert Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen.

Zeljko Kuzmanovic, Leiter der Speyerer Geschäftsstelle, freut sich über die Entwicklung in der Altersklasse von 15 bis 25 Jahren: „Der Bestand ist mit hier mit 219 Personen sehr gering und im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent zurückgegangen.“ Positiv seien auch die 328 offenen Stellen, die im September gemeldet worden seien. Das seien 91 mehr als im Vormonat, 160 mehr als vor einem Jahr. „Große Nachfrage besteht beim verarbeitenden Gewerbe. Insbesondere im Bereich der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln wird verstärkt Personal benötigt“, so Agenturchef Wehbring.