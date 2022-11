In der Vorderpfalz waren Ende September nur noch vergleichsweise wenige Ausbildungsplätze zu vergeben. Arbeitgeber würden weiter großen Wert darauf legen, die benötigten Fachkräfte selbst auszubilden, bilanziert Jeanette Pandza, Operative Geschäftsführerin der Arbeitsagentur. Gemeldet waren demnach in der Vorderpfalz 2712 Lehrstellen, aktuell unbesetzt sind davon noch 218, 174 weniger als im Vorjahr. Der Fachkräftemangel werde nun auch auf dem Ausbildungsmarkt spürbar, „denn hier haben wir mittlerweile ebenfalls einen Bewerber- und keinen Arbeitgebermarkt mehr“, so Pandza.

Vom Oktober 2021 bis September 2022 waren in Ludwigshafen 1782 Ausbildungsplätze gemeldet, davon waren bis Ende September 130 unbesetzt. Zu dem Zeitpunkt hatten 162 Jugendliche keinen Ausbildungsvertrag. In Speyer waren 563 Ausbildungsstellen gemeldet, von diesen sind 69 unbesetzt. Gleichzeitig waren Ende September noch 29 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. In Frankenthal standen 367 Ausbildungsplätze zur Verfügung, bis Ende September waren davon noch 19 Plätze frei. Dem standen 26 Jugendliche gegenüber, die eine Ausbildungsstelle suchten.