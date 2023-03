Mit mehreren digitalen Angeboten will die auch für die Region Speyer zuständige Agentur für Arbeit Ludwigshafen bei der Jobsuche unterstützen.

16 digitale Veranstaltungen gehören zu den Workshop-Wochen unter dem Titel „Einen Schritt weiter“, die vom 13. bis 24. März angesetzt sind. Laut Ankündigung behandeln die Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar dabei Themen rund um die berufliche Neuorientierung: „Von Finanzierungsmöglichkeiten für Weiterbildungen über Informationen zu Quereinstiegschancen bis hin zur Selbstvermarktung für Introvertierte ist alles dabei“, heißt es. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos, eine Programmübersicht und Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet. Wer Fragen zu den Veranstaltungen oder dem Beratungsangebot hat, kann diese laut Agentur an die E-Mail-Adresse Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de senden.

Eine weitere Onlineveranstaltung gehört zur Reihe „Job | Familie | Karriere“. Sie widmet sich am Dienstag, 21. März, von 9 bis 11 Uhr dem Thema „Existenzgründung – Mit Sicherheit selbstständig“. Referentin ist Ruth Franziska Fraundorfer, eine laut Veranstalter erfahrene Gründungs- und Unternehmensberaterin. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de erforderlich. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Die Zugangsdaten gibt’s mit der Anmeldebestätigung; Info-Telefon: 0621 5993566.