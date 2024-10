Der Angelsportverein Waldsee hat am Samstag, den 12. Oktober, seinen alljährigen Umwelttag durchgeführt. Unter der Leitung von Heiko Zöllner, Gewässerwart des Vereins, wurden die Vereinsgewässer wieder von jeder Menge Unrat befreit.

Knapp 20 Vereinsmitglieder, der jüngste gerade mal 6 Jahre alt und der älteste mit 71 Jahren, haben an den Seen Schlicht, Schulgut und Marx-Weiher rund 3qm Müll eingesammelt. „Erfreulicherweise etwas weniger als in den letzten Jahren. In diesem Jahr wurden zwar keine großen Müllgegenstände gefunden, jedoch finden wir immer sehr viel Verpackungsmüll, Glasflaschen und auch Windeln. Alles ist für Menschen, Tiere und unsere Umwelt letztendlich schädlich.“, so Zöllner. Zum Abschluss der gemeinsamen Aktion wurden alle Helfer im Vereinsheim noch zu einem Imbiss eingeladen.