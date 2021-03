Am Samstag war richtig viel los an den zwei Grünschnitt-Sammelstellen im Stadtgebiet. Ein Bürger kritisiert den Ablauf, die Stadt warnt.

„Bereits um 8.30 Uhr war der Container in der Josef-Schmitt-Straße überfüllt.“ Aus Sicht von Leser Günter Collisy wären größere Kapazitäten nötig gewesen. Auch der später gelieferte zweite Behälter sei lange vor Aktionsende um 13 Uhr voll gewesen. „Ununterbrochen kamen weitere Bürger mit Grünabfällen, die zwischenzeitlich auf dem Bürgersteig lagen.“

Die Entsorgungsbetriebe (EBS) der Stadtwerke sprechen ebenfalls von einem „großen Ansturm“. Auf beiden Plätzen – Heinrich-Lang-Platz und Josef-Schmitt-Straße – seien die Behälter zweimal getauscht worden, sodass die Mengen „gut abtransportiert werden konnten“. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) und Bereichsleiter Jürgen Wölle seien vor Ort gewesen. Aber: Es sei in den Stoßzeiten immer wieder zu größeren Menschenansammlungen gekommen, die dem Unternehmen als problematisch im Hinblick auf die Corona-Regeln gemeldet worden seien.

Abstands- und Maskenpflicht

Das System soll beibehalten werden – nächste Woche mit Containern in der Seilerbahn und im Welfenweg –, womit die EBS einen verschärften Appell zur Einheit der Abstandsregeln und Maskenpflicht vor Ort verbinden. Sonst stehe „die Durchführbarkeit dieses Entsorgungsangebots in Frage“, so Sprecherin Angela Sachweh. Am Abfallwirtschaftshof wird – wie berichtet – mit Terminen gearbeitet, die für Freitag und Samstag aber frühzeitig vergeben waren.