Am morgigen 11. Juli, 18 Uhr, erklingen in der musikalischen Andacht in der Gedächtniskirche zum Fussball-EM-Finale Vertonungen und Bearbeitungen von Nationalhymnen mit Robert Sattelberger an der Orgel. Es trifft sich gut, dass England im Finale ist, denn neben der offiziellen Nationalhymne gibt es auf der Insel noch gleich drei inoffizielle: „Rule, Britannia!“ (Thomas Arne), „Land of Hope and Glory“ (Sir Edward Elgar) und „Jerusalem“ (William Blake/Sir Hubert Parry). Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron übernimmt die Liturgie.