Die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts in Rheinland-Pfalz ab dem 2. November wird Änderungen für dessen Speyerer Standort im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus mit sich bringen.

In den Jahren 2015 und 2016 hatte es für Aufsehen gesorgt, dass Patienten mit akuten gesundheitlichen Problemen in Speyer nicht mehr in jeder Nacht einen Ansprechpartner der Kassenärztlichen