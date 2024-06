Erstmals seit 2019 findet in Speyer wieder ein Gesundheitstag statt. Ausrichter der Veranstaltung am Samstag, 8. Juni, im Domgarten ist das Praxisnetz Vorderpfalz (Pravo), ein Zusammenschluss von Haus- und Fachärzten aus der Region. Thema diesmal laut Ankündigung: Prävention. Die Veranstaltung stehe unter dem Motto, Menschen in Bewegung zu bringen und sich aktiv für gesundheitliche Prävention einzusetzen. „Lokale Anbieter aus dem Gesundheitswesen, Vereine, Krankenhäuser und andere Institutionen aus Speyer werden sich an Infoständen präsentieren“, heißt es weiter. 17 Unternehmen und Organisationen beteiligen sich. Angekündigt sind nach Veranstaltungsbeginn um 11 Uhr sportliche Aktionen wie eine Plank-Challenge oder Fußball, ein Gesundheitscheck genauso wie ein großes Bühnenprogramm mit Tanz und musikalischen Darbietungen. Bei der bisher letzten Auflage 2019 kamen demnach mehr als 3000 Besucher.