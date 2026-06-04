Am 7. Juni feiert Speyer den UNESCO-Welterbetag. Mit besonderen Führungen und Konzerten laden Dom und Judenhof dazu ein, das Welterbe vor Ort zu erkunden.

Erstmals bieten beide Welterbestätten – Dom und Judenhof – am Welterbetag spezielle Kinderführungen an. Am Dom startet diese um 14 Uhr und richtet sich an Kinder von 6 bis 13 Jahren mit jeweils einer Begleitperson. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder sechs Euro. Am Judenhof startet um 15 Uhr eine Familienführung für Eltern und Kinder ab fünf Jahren. Tickets zu 7,50 Euro, ermäßigt fünf Euro, und 18 Euro für eine Familienkarte sind in der Tourist-Information erhältlich. Kinder bis zehnJahre können kostenfrei teilnehmen. Für die jungen Besucherinnen und Besucher gibt es zudem das Angebot, sich mit einer Rallye auf Spurensuche durch beide Welterbestätten zu begeben. Diese kann individuell gestartet werden und beginnt entweder am Dom oder am SchUM-Gemeindezentrum.

Das Programm des Tages beginnt um 11 Uhr. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Synagoge „Beith Shalom“ am Weidenberg 3 in Speyer im Rahmen einer Führung zu erkunden. Der Rundgang dauert rund eine Stunde, ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Wer sich vertieft dem jüdischen Erbe der SchUM-Städte widmen möchte, kann um 11 Uhr an einer Führung durch das SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof) in Speyer teilnehmen. Bis zu 25 Personen können bei diesem Angebot dabei sein. Tickets zu 7,50 Euro, ermäßigt fünf Euro, und 18 Euro für eine Familienkarte gibt es sind in der Tourist-Info.

Kaisergräber im Dom. Foto: Domkapitel Speyer

Mit Blick auf das 2030 anstehende 1000-jährige Gründungs-Jubiläum wird es am Dom in diesem Jahr Themenführungen zu den im Dom begrabenen Salier-Kaisern geben, die jeweils 45 Minuten dauern. Dabei geht es sowohl um deren politische Bedeutung für das Reich als auch ganz konkret darum, welche Spuren sie in ihren Amtszeiten am Dom hinterlassen haben. Die Zeitreise reicht dabei von „Konrad II. – der Gründer“ um 11.30 Uhr, über „Heinrich III. – der Unterschätzte“ um 13 Uhr, hin zu „Heinrich IV. – der Canossa-Gänger“ um 14.30 Uhr bis zum Ende der Dynastie mit „Heinrich V. – der letzte Salier“ um 16 Uhr. Tickets sind am Veranstaltungstag in der Dom-Info erhältlich und kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Wie in den Vorjahren bietet der Dom wieder besondere Führungen zum Thema „UNESCO-Welterbe“ an. Um 11.30 Uhr und um 14 Uhr wird nicht nur ein Augenmerk auf den Welterbetitel geworfen, sondern auch der ansonsten nicht zugängliche Dachstuhl besucht. Eineinhalb Stunden sollten hier eingeplant werden. Tickets zu 15 Euro sind am Welterbetag in der Dom-Info erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 15 Personen pro Führung begrenzt.

Im Judenhof in Speyer. Foto: Lenz

Die Führung „Doppeltes Welterbe in Speyer“ im Dom und SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof) zeigt, wie nah beide Welterbestätten beieinanderliegen und wie eng ihre Geschichte miteinander verknüpft ist. Nach einer Domführung geht es weiter zur mittelalterlichen Mikwe, dem vollständig erhaltenen Ritualbad der Speyerer Juden, sowie zu den Überresten von Synagoge und Frauenschul. Start ist um 13 Uhr an der Dom-Info, wo auch die Tickets zu 15 Euro erworben werden können.

Zum Abschluss des Tages lädt im Judenhof ein literarisch-musikalisches Programmein. Im Rahmen des 2025 ins Leben gerufenen CHAI-Festivals gestalten Hans-Jürgen Herschel und Lömsch Lehmann in diesem Jahr eine musikalische Lesung unter dem Titel „Im Dunkel ein Glanz, unverlöschlich“. Tickets sind in der Tourist-Information, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.

Info

https://www.unesco-welterbetag.de