An den beiden nächsten Wochenende läuft im Bundesland wieder die Aktion „Offene Ateliers“. Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke und gewähren Einblicke in ihre Arbeitsräume. Der Berufsverband Bildender Künstler Rheinland-Pfalz organisiert die Aktion.

Atelier Buja

In Dudenhofen (Kilianstraße 1) öffnet René Buja am zweiten Wochenende sein Atelier und zeigt Malerei. Ein Atelierfest ist am Samstag, 21. September, ab 18 Uhr mit Livemusik von „Met at eight“ aus Stuttgart und vielem mehr. www.buja-art.com.

Atelier Eckrich

Installation, Malerei, Performance, Skulpturen zeigt an beiden Wochenenden in der Iggelheimer Straße 54 in Schifferstadt Martin Johannes Eckrich. https://kunst-eckrich.de/

Atelier Fresenius

An beiden Wochenenden der Aktion öffnet Klaus Fresenius sein Speyerer Atelier in der Zeppelinstraße 28 in Speyer und zeigt Malerei und Skulpturen „... mit messer und pinsel“. www.klaus-fresenius.de

Ateliers Frisch und Kaiser

Jochen Frisch hat seine Atelier-Räume im Alten Postweg 1 in Speyer an beiden Wochenenden geöffnet. Grafik, Installation, Malerei zeigt er. Es gibt Lagerdisco mit Lightshow und Lichtobjekten. https://www.jochen-frisch.de/ Betina Kaiser hat auch ihr Atelier Formenland im Alten Postweg 1. Sie öffnet ihre Räume an beiden Veranstaltungswochenenden und zeigt Druckgrafik und Malerei. www.formenland.de

Atelier Fuchs

Malerei in Acryl, Fotografie und Fotodecollage sowie Objektkunst zeigt Gerhard Fuchs in der Taubengasse 1 in Speyer an beiden Wochenenden. https://www.gerhardfuchs.de

Atelier Grossmann

Druckgrafik und Grafik zeigt Frank-Joachim Grossmann in der Von-Bolanden-Straße 7A in Römerberg am zweiten Wochenende. https://www.grossmannstudio.de

Atelier Lorenz

Susanne Lorenz zeigt Malerei in ihrem in der Daimlerstraße 8 in Speyer an beiden Wochenenden. www.susanne-lorenz.net

Atelier Reim

Collage, Druckgrafik, Grafik, Malerei, Objektkunst, Skulpturen sind die künstlerischen Disziplinen, denen sich Regina Reim widmet. Einblicke in ihr Schaffen gibt sie an beiden Wochenenden in ihrem Atelier in der Korngasse 20 im Zentrum von Speyer. www.regina-reim.de

Atelier Schollenberger

In Dudenhofen in der Eichendorffstraße 9 zeigt an den beiden Sonntagen der Aktion Oliver Schollenberger seine Bilder. Es gibt Rhino Vino! Die Präsentation einer Rotwein-Cuvée der Winzergenossenschaft Deidesheim mit Rhinozeros-Motiv des Künstlers. www.oliver-schollenberger.de

Noch fragen?

Mehr Infos unter Telefon 06131 371424, www.bbkrlp.de. Dieses Jahr gibt es zum zweiten Mal kein Adressheft mehr, sondern eine eigene Webseite www.offene-ateliers-bbkrlp.de.