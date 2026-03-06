„Wir wussten von Anfang an, dass wir gegen den Abstieg kämpfen“, sagt Marco Tremmel, Trainer des Oberligisten TG Waldsee vor dem Derby gegen den TSV Speyer.

„Es war uns schon klar, dass dieses Jahr schwieriger werden würde und Abstiegskampf dazugehört“, äußert sich Speyers Sportlicher Leiter Sören Pohlmann ähnlich. Am Sonntag geht es in der Rheinauenhalle ab 18 Uhr im Duell des Vor- gegen den Drittletzten tatsächlich um enorm wichtige Zähler für den Klassenverbleib.

Tremmel verortet die Domstädter aufgrund der Qualität ihres erfahrenen Kaders mit der sehr kompakten 6-0-Abwehr eigentlich unter den Top Fünf und wundert sich schon etwas, „dass sie unten stehen“. Waldsee gewann bis dato erst ein Heimspiel und zog zu Hause bisweilen knapp den Kürzeren. Tremmel bestätigt: „Oft hat nur wenig gefehlt.“ Aber die Klasse ist in seinen Augen sehr gut besetzt und verzeihe keine schwächeren Phasen. „Dass wir nur einen Punkt hinter Speyer sind und sie mit einem Sieg überholen könnten, daran hätte vor der Saison keiner geglaubt“, herrscht trotzdem Optimismus vor.

Pohlmann hadert nicht

„Wir haben ein paar Punkte in der Hinrunde liegen lassen, die uns ärgern. Damit stünden wir etwas besser da“, so Pohlmann. „Aber hätte, hätte Fahrradkette, wir nehmen das jetzt so, wie es ist und blicken auf ganz vernünftige Leistungen der letzten drei Spiele gegen den Tabellenersten- und zweiten sowie unseren ersten Auswärtssieg.“

Bei der TSG Mainz-Bretzenheim gelang ein 24:20-Erfolg. Darauf wolle Speyer für die kommenden drei schweren entscheidenden Endspiele aufbauen, zumal dem TSV zuletzt meist das beste Personal zur Verfügung stand. Am Sonntag fehlt nur Tobias Thiele. Mit Bjarne Hartmann verstärkte sich das Team nochmals.

Waldsee hochmotiviert

Pohlmann erinnert sich gerne an den 41:23-Hinspielerfolg und hätte nichts gegen eine Wiederholung einzuwenden: „Aber es muss wieder alles passen, und Waldsee wird was dagegen haben.“ Er geht vor eigenem Publikum von top motivierten Hausherren aus, die etwas gutmachen wollen und für die es um alles gehe. Da sich beide Seiten gut kennen, entscheiden in seinen Augen Tagesform und Einstellung. „Das wird ein interessantes Spiel mit einer hohen Intensität, weil es für beide Mannschaften um viel geht. Wir sind bereit und hoffen auf eine volle Halle.“

„Wir wollen im Gegensatz zur Vorrunde am Geschehen teilnehmen und freuen uns auf ein Heimspiel“, geht Tremmel diesmal von einem anderen Auftreten der Seinen aus. In den letzten fünf Begegnungen wollen die Waldseer alles versuchen, um noch so viele Punkte wie möglich zu holen. „Es bleibt spannend bis zum Schluss.“

Für die nächste Saison sei die TG gut aufgestellt, unabhängig von der Liga. „Das ist unser großer Vorteil“, so Tremmel. Am Sonntag kommt Tim Freitag nach Verletzung zurück. Erik Eckrich ist ebenfalls wieder einsatzfähig. Es fehlen der erkrankte Daniel Claus sowie die verletzten Jens Eckrich und Sascha Dattge.

RHEINPFALZ-Tipp: 29:31

Speyer setzt sich in einer umkämpften Partie nach spannendem und abwechslungsreichem Spielverlauf knapp durch.