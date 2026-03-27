Rund 400 junge Leute haben an den Speyerer Schulen mit gymnasialer Oberstufe seit wenigen Tagen das Abitur in der Tasche. Manche davon wurden für besondere Leistungen geehrt.

Nikolaus-von-Weis-Gymnasium: 61 junge Leute traten zu den Prüfungen an, 60 von ihnen haben die Prüfung bestanden. Insgesamt hatten 19 Absolventen eine 1 vor dem Komma. Geehrt wurden: Bestes Abitur, besondere Leistungen in den Fächern Biologie, Latein, Evangelische Religion, Mathematik: Rafael Silmaril Dietrich; Landespreis für Soziales Engagement, Evangelische Religion, Schulsanitätsdienst: Leni Janne Müller; Sanitätsdienst: Maximilian Rösch; Europa-Preis, Französisch, Katholische Religion: Amalia Michel; Deutsch, Geschichte: Robin Stern; Sozialkunde, Evangelische Religion: Lorenz Hopp; Katholische Religion: Leo Böhm; Religion: Francisco Joseph und Kunz Calgua; Bildende Kunst: Sara Oesterling; Musik-AG: Annika Strauch und Silas Reuschenbach; Musicas: Line Baader, Leo Böhm, Nicolas Hoffmann, Felix Joa, Felix Hirschfeld, Vianne Paul, Robin Stern.

Edith-Stein-Gymnasium: 63 von 68 Prüflingen haben ihr Abi in der Tasche, zweimal wurde die Note 1,0 vergeben. Geehrt: Deutsch, Mathematik: Lea-Sophie Ribet; Bestes Abitur, Englisch, Geschichte, Evangelische Religion: Smilla Röhlke; Französisch, Biologie: Marie-Claire Ribet; Schulisches Engagement, Musik, Katholische Religion: Sophie Willy; Deutsch: Aurelia Becht; Erdkunde: Clara Dauser; Englisch und Sozialkunde ESG: Edda Wietfeldt; Bildende Kunst: Elina Linn; Physik und Sanitätsdienst: Franziska Spitz; Physik und Katholische Religion: Nikola Kobielska; Physik: Julia Dexler und Anne-Sophie Wagner.

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium: Bei 71 Absolventen war eine 1,0 die beste Note. Geehrt: Bestes Abitur, Deutsch, Biologie, Erdkunde: Charlotte Michaelis; Besonderes Engagement: Baraah Alabdullah; Physik: Linus Dürrwang; Mathematik: Tobias Koch; Englisch: Francisco Unger López; Geschichte: Hanna Birkle; Sozialkunde: Mila Volz; Evangelische Religion: Philipp Jahn.

Gymnasium am Kaiserdom: 69 Prüfungen wurden erfolgreich abgeschlossen, zwei waren erfolglos, ein Prüfling kann krankheitsbedingt erst im April antreten. Die beste Note 1,0 wurde fünfmal erreicht, im besten Fall mit 854 von 900 möglichen Punkten. 57 schließen mit dem Latinum, 13 mit dem großen Latinum und 16 mit dem Graecum ab. Der Jahrgangsdurchschnitt ist nach Noten: 2,2. Geehrt: Besonderes Engagement: Cristina Zegermacher; Besonderes Engagement, Bildende Kunst, Deutsch, Ethik: Marlen Sattel; Deutsch, Französisch, Geschichte, Katholische Religion: Franziska Nesemann; Mathematik, Informatik, Sozialkunde: Magdalena Kemper; Biologie, Italienisch: Sophie Gerdsmeier; Chemie: Konstantin Hill; Englisch: Lina Braun; Evangelische Religion: Anna Heinke, Letizia Lechner; Griechisch und Geschichte: Mathias Hofmann; Informatik: Johanna Clemens; Latein und Sport: Katharina Mayer; Musik: Judith Schweizer und Anna Heinke; Physik: Nils Pap und Yannick Eberhard.

Hans-Purrmann-Gymnasium: Von den 73 Absolventen wurden besonders geehrt: Bestes Abitur, Physik und Erdkunde: Mira Sigges; Deutsch, Sozialkunde und Vorbildliche Haltung: Jonas Lautenbach; Englisch: Rosalie Weber; Mathematik: Christoph Schreiner; Biologie: Eleen Degen; Geschichte: Patrick Dunn; Spanisch: Hanna Thiry; Informatik: Leonie Kountz, Bildende Kunst: Lilly Frank; Musik: Leandra Klimaszewski; Evangelische Religion: Severin Rückauer; Katholische Religion: Pia Kaas.

Integrierte Gesamtschule: Zu 43 Absolventen kamen fünf nicht bestandene Prüfungen. Geehrt für bestes Abitur, Biologie und Sport: Lara Hick; Schulisches Engagement und Religion: Cecile Groß; Schulisches Engagement: Hannah Tratzsch; Deutsch: Melisa Semsovic; Englisch: Sergej Milasin und Kaja Schmitt; Biologie: Marlene Pfennig; Sozialkunde: Lily Schulte; Sport: Mira Schönherr, Roman Weber, Linus Klatz; Kunst: Laura Akimow; Latein: Jelisa Strubel.