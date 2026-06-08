Mit gemischten Gefühlen beenden die Unter-19-Jährigen des FC Speyer 09 die diesjährige Verbandsliga-Saison hinter dem SC Idar-Oberstein als Vizemeister.

Die Domstädter und Trainer Janick Haag verpassten nach einer intensiven Spielzeit mit 66 Zählern Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga Südwest knapp. Trotz Enttäuschung über den verpassten ersten Rang ist der Coach stolz auf seine Kicker und ihre Entwicklung: „Vier Spieler haben den Weg in die erste Mannschaft geschafft, und viele bleiben unserer zweiten erhalten“, sagt der Übungsleiter über die Planung über den Sommer hinaus.

Gefrustet dürften die Domstädter vor allem aufgrund des Ligabestwerts mit 127 Treffern in 26 Partien sein, welche auf den ersten Blick eine mehr als ordentliche Leistung darstellt. Ganz vorne in der Torjägerliste befindet sich demnach der Speyerer Angreifer Pierce Hlywka mit 23 Einschlägen. „Die Enttäuschung ist natürlich ebenso da, weil wir die Meisterschaft nicht gegen Idar-Oberstein direkt verloren haben, sondern gegen Gegner, die weiter unten standen“, meint Janick Haag.

Gegen Ganerb gepatzt

Die Partien im Derby gegen Ganerb mit 5:5 und die 2:4-Pleite gegen TV Mainz sieht er als ausschlaggebend für den Verlust der Meisterschaft. Bemerkenswert ist dennoch die herausragende Rückrunde der Blau-Schwarzen. Mit nur zwei Niederlagen wettbewerbsübergreifend gegen TSG Bretzenheim und dem Pokalaus im Viertelfinale gegen FK Pirmasens blieben die Domstädter ungeschlagen.

Jedoch erkennt Haag die starke Saison des Meisters an und spricht ihm ein Kompliment für die stabile Spielzeit aus. „Die Mannschaft hat sich durch einen schönen Offensiv-Fußball ausgezeichnet. Ich glaube, die Umsetzung unserer Spielidee spiegelt sich auch in unseren geschossenen Toren wider.“ Wie bereits erwähnt, gewinnt die Aktivität reichlich an Spielern der A-Junioren für 2026/27.

Das Integrieren der jungen Kicker im Herrenbereich verfolgt der U19-Cheftrainer weiterhin als Ziel für die kommenden Jahre. Im Hinblick auf die neue Spielzeit erwartet der Übungsleiter einen Kader aus guten Fußballern und Teamspielern. Vorhaben sei, dass sich das Team schnell findet, die Spielidee der Verantwortlichen verinnerlicht und an eine ähnlich gute Saison wie bereits dieses Jahr anknüpft. Trainingsauftakt ist für die Kicker am Montag, 22. Juni.