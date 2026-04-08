Der ASV Waldsee feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum kommt am 18. April die Show- und Coverband Barbed Wire. DIE RHEINPFALZ verlost Karten.

„Mitreißende Auftritte, einzigartige Bühnenpräsenz sowie modernste Licht- und Tontechnik, die jeden Auftritt zu einem audiovisuellen Erlebnis macht“: Der Förderverein des ASV Waldsee lässt sich nicht lumpen und holt im Jubiläumsjahr des Sportvereins die Cover- und Showband Barbed Wire nach Waldsee in die Sommerfesthalle. Barbed Wire besteht aus dem Fronttrio Selina, Philipp und Nico sowie Bastian (Gitarre), Tim (Bass) und Christian, alias „Gotti“, am Schlagzeug.

Die Musiker verfügen über umfangreiche Bühnenerfahrungen: Selina hat als ehemalige Top-Ten-Finalistin bei „Deutschland sucht den Superstar“ bereits vor einem Millionenpublikum gesungen. Philipp, ebenfalls Kandidat bei der Castingshow, erhielt Lob von Dieter Bohlen, als er einen Song von Wincent Weiss performte: „Ich sag’ dir ganz ehrlich: Der war nicht besser als du.“ Nico geht mit internationalen Künstlern auf Tour und hat bereits drei Alben veröffentlicht. Gitarrist Bastian stand schon mit Musikern wie Kool Savas, Oli P. und den Atzen auf der Bühne. Tim studiert an der Popakademie in Mannheim und spielte bereits im Broadway-Musical „Shrek“; Schlagzeuger Christian trat schon auf dem größten Metal-Festival Deutschlands, dem Wacken Open Air, auf.

RHEINPFALZ verlost Karten

In der Sommerfesthalle in Waldsee wird die Band, die pro Jahr mehr als 50 Live-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz absolviert, ein breites musikalisches Spektrum abdecken: von aktuellen Pop- und Rock-Hits über Klassiker der 80er, 90er und 2000er bis hin zu modernen Party-Tracks. Jeder Song werde live gespielt, individuell arrangiert und mit spürbarer Leidenschaft performt, heißt es.

Wer dabei sein möchte, kann sich per E-Mail an verlosung-speyer@rheinpfalz.de melden. DIE RHEINPFALZ verlost zwei mal zwei Tickets. Einsendeschluss ist Sonntag, 12. April. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Karten gibt es außerdem im Vorverkauf für 20 Euro bei der Esso-Tankstelle in Waldsee, bei der Aral-Tankstelle in Altrip, bei Lotto Birkelbach in Neuhofen sowie bei Sonnewerk in Schifferstadt. An der Abendkasse kostet ein Ticket 24 Euro.

Termin

Barbed Wire am Samstag, 18. April, ab 20.30 Uhr in der Sommerfesthalle in Waldsee, Im Wörth 1.