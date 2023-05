Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In fünf Jahrzehnten hat Gärtnermeister Werner Schumacher einiges erlebt. Die reine Ausübung seines Berufs sei leichter, die Aufgabe, sich mit handwerklicher Tradition am Markt zu halten, schwieriger geworden, berichtet er. Schumacher hat seinen Familienbetrieb in Römerberg gerne weitergeführt. Er hat ihm erfolgreiche Zeiten beschert.

Römerberg. Vor exakt 50 Jahren hat Schumacher seine Meisterprüfung in einer Schifferstadter Gartenbauschule abgelegt. „Wir waren zehn, zwölf Mann. Zu den meisten habe ich