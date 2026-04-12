Ein 16-Jähriger hat am Freitagabend auf dem Gelände der Frühlingsmesse in Speyer einen 15-Jährigen mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei geriet der Jugendliche aus Germersheim gegen 18 Uhr während der Fahrt in einem Fahrgeschäft mit dem 15-Jährigen aus Edingen-Neckarhausen in Streit. Dabei führte er ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa sechs Zentimetern mit. Nach Ende der Fahrt stellte der Sicherheitsdienst den 16-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten das Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein. Der Jugendliche erhielt ein Hausverbot für die restliche Veranstaltung sowie einen Platzverweis für das Messegelände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Polizei weist darauf hin, dass das Mitführen von Waffen oder Messern auf dem Veranstaltungsgelände verboten ist.