Eine Vermisstensuche hat am Freitag in Speyer zahlreiche Kräfte der Polizei beschäftigt. Ein 13-jähriger Junge war ab dem Vormittag gesucht worden, nachdem er von seinen Eltern vermisst worden war. Erst gegen 18.30 Uhr wurde er nach rund neunstündigem Einsatz aufgefunden. Polizisten hätten ihn nach einem Hinweis im Stadtgebiet entdeckt, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Speyer. Die Suche hatte sich auf das südliche Stadtgebiet unter anderem rund um die Industriestraße konzentriert. Neben der Feuerwehr mit 21 Kräften in acht Fahrzeugen und zahlreichen Polizisten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der den Bereich mit einer Wärmebildkamera absuchte und abends über der Stadt deutlich zu hören war.