1000 Euro hat der Fußballverein Berghausen von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz erhalten. Den so genannten Stern des Sports bekam der Verein für seine Aktion FVB.hilft!

Viel zu tun

Die Überreichung der Urkunde der gemeinsamen Aktion von Volksbanken Raiffeisenbanken und Deutschem Olympischen Sportbund für beispielhaftes gesellschaftliches Engagement erfolgte am Donnerstag in Speyer. Zu Beginn der Corona-Krise entstanden, kümmert sich FVB.hilft! längst vereins- und ortsübergreifend in allen möglichen Notlagen.

Die Summe komme gerade recht, um eine mehrköpfige Familie mit kleinen Kindern und eine Frau in einer Betreuungseinrichtung zu unterstützen sowie den Bus zu unterhalten, informierte Initiator Andreas Ruhnke.