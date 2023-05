Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zwei Mal zum selben Haus in der Saarbrücker Straße im Stadtteil Brebach gerufen. Am Samstagnachmittag evakuierte die Feuerwehr eine Frau gegen ihren Willen aus der verqualmten Wohnung. Am Sonntagmorgen brannte der Dachstuhl lichterloh.

Am Samstag meldeten Nachbarn, dass Rauch aus einem Haus dringe, die Bewohnerin sich aber weigere, die Tür zu öffnen. Die Anrufer machten sich Sorgen, die Feuerwehr machte sich auf den Weg. Nach