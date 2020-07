Gleich in zwei Fällen kam es am von Donnerstagabend bis Freitagmorgen, 10. Juli, zu Übergriffen gegen Polizisten in Saarbrücken-Dudweiler. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Zunächst, so die Ordnungshüter, habe eine Polizistin mit einem Kollegen versucht, einen 23-Jährigen zu bändigen, der in einem Zimmer seiner Wohnung ein Grillfeuer entzündet hatte. Der junge Mann habe „äußerst aggressiv“ reagiert und versucht, die beiden Beamten am Löschen zu hindern. Die beiden Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Mithilfe von Verstärkung wurde der 23-Jährige unter Kontrolle gebracht.

Schlägerei in der Saarbrücker Straße

Am Freitagmorgen gegen 1 Uhr wurde in der Saarbrücker Straße eine größere Schlägerei gemeldet. Dort sei ein Betrunkener ausgerastet, als die Polizei eintraf. Ein normales Gespräch mit dem 43-Jährigen sei unmöglich gewesen; mitten im Gespräch habe er dann plötzlich mehrmals nach zwei Polizisten geschlagen. Als er überwältigt und am Boden gefesselt wurde, seien ihm fünf Bekannten zu Hilfe gekommen. Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen seien nötig gewesen, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.