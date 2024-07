Der beleuchtete Schlossweiher, Musik auf zwei Bühnen, Kunst und Fahrgeschäfte: All das erwartet die Besucher beim viertägigen Jägersburger Strandfest am Weiher. Am Freitag geht es los.

Während viele Stadtfeste im Saarpfalz-Kreis dieses Jahr zum 40. oder 50. Mal stattfinden, hat das Jägersburger Strandfest ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel: Am Freitag, 5. Juli, geht es in seine 84. Auflage. Bis einschließlich Montag, 8. Juli, wird es am Jägersburger Weiher gefeiert. Rund um Gustavsburg und Schlossweiher erwartet die Besucher auf dem Festgelände Fahrgeschäfte, Essensstände und Musik auf zwei Bühnen.

Auf der Bühne am Weiherdamm wird das Fest um 19.30 Uhr mit dem Fassbieranstich eröffnet. Wer sich an Kunst erfreut, kann aber schon anderthalb Stunden früher kommen. Denn um 18 Uhr wird im großen Saal der Gustavsburg die Ausstellung von Eugen Waßmann eröffnet. Der Künstler, der in Bexbach lebt und in der russischen Großstadt Kopejsk geboren wurde, ist auch Mitglied im Kunstverein Zweibrücken. In seiner Ausstellung „Facetten der Kunst“ zeigt er Werke aus Metall, Glas oder Aquarell-Malerei. Die Ausstellung ist an allen vier Tagen geöffnet.

Zweibrücker Band Purple Haze ist auch dabei

Die Musik spielt an der Bühne am Weiherdamm unter anderem mit der Rock-Pop-Soul-Coverband Don’t Stop aus Homburg, Take Five, Times & Tales oder dem Musikverein Reiskirchen. Auch eine Tanzgruppe wird dort auftreten.

Die Bühne auf dem Festplatz bespielen unter anderem die Zweibrücker Band Purple Haze, Lucky Random und Elliot. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr im Hof der Gustavsburg einen Gottesdienst, der von Jagdhornbläsern der Jagdfreunde St. Ingbert begleitet wird. Und am Montag steht ab 11 Uhr ein musikalischer Frühschoppen an. Wie immer gibt es zum Abschluss des Fests am Montagabend bei Einbruch der Dunkelheit auch ein Feuerwerk rund um den Schlossweiher.

Info

Das Jägersburger Strandfest findet vom Freitag, 5. Juli, ab 18 Uhr, bis einschließlich Montagabend, 8. Juli, rund um den Jägersburger Weiher statt. Das Programm liegt in der Tourist-Info in Homburg (Talstraße 57a) aus.