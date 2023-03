Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag, 4. Februar, 17.30 Uhr, tagt der Homburger Stadtrat erstmals per Videokonferenz. Unter anderem steht die in der Dezembersitzung vertagte Entscheidung über eine Ehrenbürgerschaft für Biontech-Firmengründer Ugur Sahin und dessen Frau diesmal wieder auf der Tagesordnung.

Auch der umstrittene Bau einer Straße im Erbacher Gewerbegebiet „Westlich der Remise“