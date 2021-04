Eine lustige Darstellung des Saarbrücker Schlosses mit seinem charakteristischen verglasten Mittelbau hat der Grafiker Jürgen Schanz geschaffen. In diesem Bauwerk befindet sich auch die Tourist-Info Saarbrücker Schloss des Regionalverbandes Saarbrücken. Dort gibt es ab sofort ein Puzzle aus 100 Teilen mit Jürgen Schanz’ Wimmelbild-Version des Schlosses zum Preis von 8,90 Euro zu kaufen. Das Motiv wurde dem nunmehr dritten Band der Wimmelbuch-Reihe „Das Saarland wimmelt“ entnommen. Auch dieses Buch ist in der Tourist-Info Saarbrücker Schloss erhältlich – ebenso im direkt benachbarten Historischen Museum Saar. Letzteres ist hier übrigens als der kleine halbrunde Bau rechts neben dem Schloss abgebildet. Die Produkte aus der Tourist-Info kann man telefonisch unter 0681/506-6006 bestellen. Unter der gleichen Nummer kann man auch einen Termin für eine Beratung oder den Einkauf vor Ort vereinbaren. Telefonisch erreichbar ist die derzeit geschlossene Tourist-Info im Saarbrücker Schloss jeweils montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Einen Überblick über die Produkte der Tourist-Info findet man im Internet unter der Web-Adresse regionalverband.de/touristinfo. Jürgen Schanz’ Bild zeigt in seinem rechten unteren Teil übrigens die Kasematten des sogenannten „unterirdischen Schlosses“, die über das Historische Museum Saar für Besucher zugänglich sind.