Das anstehende Wintersemester an der Universität des Saarlandes soll wieder teilweise im Online-Betrieb über die Bühne gehen. Corona ist dieses Mal nicht die Begründung, sondern Energiesparmaßnahmen der Universität.

In der Vorweihnachtswoche sowie in der ersten Januarwoche 2023 soll die Lehre an der Uni weitgehend wieder im Online-Format ablaufen. Darüber informiert Universitäts-Präsident Manfred Schmitt. Davon ausgenommen sind nur wenige Ausnahmen, beispielsweise Unterrichtsstunden im Labor. Gleichzeitig sollen die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten.

Grund für diese Entscheidung sind die Energiesparpläne der Universität des Saarlandes. Zusammen mit anderen Maßnahmen, etwa, dass freitags die Heizung früher abgedreht wird, will die Universität rund eine Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr einsparen. Inwiefern die Bibliotheken in die Energiesparpläne einbezogen werden, soll noch diskutiert werden. Schmitt: „Da Bibliotheken wichtige Lernorte sind und an kalten Tagen auch wichtige Rückzugsräume für die Studierenden sein können, ist die Anpassung von Öffnungszeiten oder die Absenkung von Raumtemperaturen sorgfältig zu prüfen.