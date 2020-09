Die Corona-Pandemie hat den Pferdesport-Kalender gehörig durcheinandergebracht. Einige Traditionsveranstaltungen im Saarland fielen dem zeitweiligen Veranstaltungsverbot zum Opfer, bei anderen überforderten die Hygienevorgaben die Vereine. Betroffen war auch der Rennclub Saarbrücken. Jetzt stellt der Club am Sonntag, 27. September, ein Festival der Pferde auf der Güdinger Rennbahn auf die Beine.

Drei Renntage konnten in Güdingen nicht stattfinden, darunter das Rennen an Maria Himmelfahrt. Beim ersten Renntag des Jahres, einer After-Work-Veranstaltung, waren am 28. August 900 Menschen auf der Bahn zugelassen – Teilnehmer, Betreuer und Zuschauer. Wenn am Sonntag, 27. September, das Festival der Pferde über die Bahn geht, gelten ebenfalls Hygiene- und Sicherheitsregeln für Teilnehmer und Zuschauer.

Große Rasseschau

Mit dem Festival der Pferde möchte der Verein in Corona-Zeiten allen Menschen einen positiven Lichtblick bieten und zeigen, wie man mit den Vierbeinern in Verbindung treten kann. Und so bietet der Rennclub ein buntes Programm rund ums Pferd. Geplant ist eine Rasseschau, vom Warmblut bis zum Kaltblut, vom Großpferd bis zum Pony. Es gibt die verschiedenen Zuchtlinien, etwa Sportpferde aus Holstein, Hannover oder Zweibrücker Sportpferde.

Präsentiert werden die Möglichkeiten, wie man diese Pferde einsetzen kann. Breiten Raum wird der Pferdesport einnehmen. Der Rennsport, traditionell auf der Güdinger Bahn daheim, Dressur- und Springreiter, Vielseitigkeitsreiter und Voltigierer haben ihr Kommen angekündigt. So werden etwa die Pferdeturner des 1. Voltigierclubs Homburg, in dem auch einige Zweibrücker aktiv sind, ihre Künste auf dem Pferderücken vorführen. Die Voltigierer gehören wie viele andere Hallensportler zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Sportarten. Eine Wettkampfsaison hat es in diesem Jahr nicht gegeben.

Landgestüt zeigt Hengste

Vertreten ist auch das Zweibrücker Landgestüt, das seine Hengste präsentieren wird. Berufe rund ums oder mit dem Pferd werden vorgeführt. Einblicke in das traditionelle Handwerk des Hufschmieds, das Coaching mit Pferden und das Pferd als Lehrer sind weitere Themen.

Daneben will die Schau neuste Erkenntnisse im Umgang mit dem Pferd vermitteln, außerdem werden medizinische Aspekte rund ums Pferd angesprochen. Zum Zuschauermagneten und Hingucker wird die Modenschau. Da gibt es nicht nur Nützliches und Modisches für die Reiter, sondern auch für das Pferd.

Eingeladen sind alle im Saarland und Umgebung vertretenen Rassen. Jede Rasse zeigt ihr eigenes Bild: bei der Arbeit, im Sport, in der Freizeit oder zum Betrachten oder als Streichelzoo.

Infos

Das Pferdefestival findet am Sonntag, 27. September, von 10 bis 16 Uhr, auf der Rennbahn in Güdingen statt. Tickets zum Preis ab fünf Euro sind bei Ticket regional im Onlinevorverkauf erhältlich.