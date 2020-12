Der vorweihnachtliche Shopping-Spaß in der saarländischen Hauptstadt ist in diesem Jahr stark schaumgebremst. Lange Schlangen vor den Geschäften und eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone prägen jetzt das Geschehen. Sicherheitsleute passen auf, dass jeweils nur eine bestimmte Anzahl an Kunden die Läden betritt. Städtische Mitarbeiter in gelben Westen scheiterten am Samstag, 5. Dezember, oft an ihrer Aufgabe, die zahllosen Maskenmuffel anzusprechen. Auch die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Vorschrift. Seit 5. Dezember gilt in Teilen der Saarbrücker Innenstadt die erweiterte Maskenpflicht auch im Freien täglich von 11 bis 19 Uhr, außer an Sonn- und Feiertagen. Betroffen sind die Fußgängerbereiche in der Bahnhofstraße und Reichsstraße, auf dem Vorplatz der Europa-Galerie bis zur Saarbahn-Haltestelle am Hauptbahnhof sowie in der Kaltenbachstraße. Die Regelung schließt Kinder ab sechs Jahren mit ein. Gültig bleibt die Verfügung zunächst bis Sonntag, 13. Dezember.