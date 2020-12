In Saarbrücken gibt es wieder Hilfsangebote für Wohnungslose im Winter. Die Stadt hat den Wärmestuben und Sozialeinrichtungen jetzt 15 000 Corona-Schutzmasken überlassen.

In Saarbrücken bekommen Menschen in Not auch in Corona-Zeiten Nahrungsmitteln und Schlafplätze. Die Wärmestube gibt im Schichtbetrieb Essen aus. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) serviert mittags bis zu 50 warme Mahlzeiten und versorgt wie auch die Tafel, die Wärmestube, der Kältebus und „Ingos kleine Kältehilfe“ Menschen in Quarantäne mit Grundnahrungsmitteln. „Ingos kleine Kältehilfe“ hilft abends bis zu 100 Menschen mit warmen Mahlzeiten. Der Kältebus hat wegen Corona auf ein Zelt für die Übernachtung mit unterteilten Schlafplätzen umgestellt.

Anlaufstellen

Schlafen und Wohnen: Bruder-Konrad-Haus, 65 Plätze. Herberge Zur Heimat, 25 Plätze. Elisabeth-Zillken-Haus, 16 Plätze.

Awo, Brückenstraße 26: Schlafstätten, mobile Suppenküche, Kältemobil.

Wärmestube, Trierer Straße 64: Tagesaufenthalt, Dusch- und Waschangebot sowie Frühstück und Mittagstisch.

Ingos kleine Kältehilfe: Warme Mahlzeiten täglich ab 20 Uhr in der Stengelstraße 30 (früher Gaststätte „Lehrer Lämpel“).