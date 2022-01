Im Juni 2023 werden die Special Olympics, die Weltspiele für Behinderte, in Berlin ausgetragen. Die teilnehmenden Athleten werden bundesweit in 216 Kommunen untergebracht, den sogenannten Host Towns (Gastgeberstädten).

Vier davon liegen im Saarland: Saarbrücken, St. Wendel, Spiesen-Elversberg und Perl.

Bei den Special Olympics handelt es sich um die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger beziehungsweise mehrfacher Behinderung. Am Mittwoch, 25. Januar, wurden die deutschen Host Towns für die Weltspiele vom 17. bis 25. Juni 2023 bekanntgegeben. Diese beherbergen ihre Athleten aus 170 internationalen Delegationen vier Tage lang vom 12. bis 15. Juni. Durch die 216 Gastgeberstädte wird auch das Special-Olympics-Feuer auf seinem Weg nach Berlin ziehen. Vier saarländische Kommunen hatten ihr Interesse bekundet; sie alle bekamen nun den Zuschlag.

„Sporttag für alle“ in St. Wendel

Die Stadt St. Wendel wird dann im Sommer 2023 mit der Lebenshilfe einen „Sporttag für alle“ organisieren. Diese neue Großveranstaltung in der Stadt soll stets am Wochenende der Special Olympics über die Bühne gehen. Sie soll allen Sportinteressierten – mit oder ohne Behinderung – die Teilhabe an den Sportmöglichkeiten in St. Wendel ermöglichen.